Apple, tehdit olarak gördüğü Epic Games'in geliştirici hesabını kapattı

Apple, Epic Games'e ait geliştirici hesabını "iOS ekosistemini tehdit ettiği" gerekçesiyle kapattı.

Apple ve Epic Games arasındaki çekişme gittikçe karmaşık bir hâl alıyor. İki şirket arasındaki davalı durum artık bir entrika dizisi haline gelmiş durumda. Son gelişme olarak, Epic Games, Apple'ın kendilerini iOS ekosistemi dışına itmeye çalıştığını gösteren bir paylaşım yaptı. Apple ise Epic Games'in geliştirici hesabını, "iOS ekosistemini tehdit etme" gerekçesiyle kapattı.

EPİC GAMES, BU KARARI "KABUL EDİLEMEZ" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Avrupa Birliği, tekelleşmeye karşı çıkarak DMA adı verilen bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre, Apple gibi teknoloji devleri, üçüncü parti uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kaldılar ve finansal işlemlerin kendi platformları üzerinden yapılmasını dayatamıyorlar.

Epic Games, bu düzenlemeye dayanarak AB içinde kendi ödeme sistemlerini kullanabilmek için İsveç merkezli bir organizasyon kurdu ve bu organizasyon için bir geliştirici hesabı aldı. Ancak Apple, bu geliştirici hesabını kapattı.

Epic Games, Apple'ın rakiplerinden birini engellemeye çalıştığını iddia ederek, Cupertino merkezli şirketin bu kararı saldırgan bir tavır olarak nitelendiriyor. Daha önce Epic Games, Fortnite'a kendi ödeme sistemini getirmek istemiş ancak Apple buna izin vermemiş ve oyunu mağazasından kaldırdı. Bu durum mahkemeye taşınmış ve Epic Games, Apple'ın tekelleşme karşıtı kurallarına uymadığını belirtti. DMA sonrasında Apple'ın sunduğu şartları kabul etmeyen Epic Games, bu kararı "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.