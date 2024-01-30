Apple telefonlardaki kaza tespit özelliği Samsung'a da gelebilir

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları, iPhone telefonlarda olan kaza tespit özelliği yakında geliyor.

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S24 serisi ve Z Fold 5, kaza tespit özelliğine sahip olabilir. Bu özellik, akıllı telefonun sensörlerini kullanarak bir trafik kazasını tespit edebilir ve ardından acil durum servislerini veya önceden belirlenmiş kişileri otomatik olarak arayarak yardım çağrısında bulunabilir.

Samsung'a kaza tespit özelliği geliyor

Şu ana kadar Google Pixel ve iPhone gibi bazı akıllı telefon modellerinde bulunan bu özellik, kullanıcıların güvenliği açısından önemli bir katkı sağlayabilir. Kaza tespit özelliği, akıllı telefonun ivme ölçer, mikrofon ve diğer sensörleri kullanarak bir kaza anındaki titreşimleri ve sesleri analiz eder. Bu analiz sonucunda cihaz, olası bir kaza durumunu algılar ve kullanıcının belirlediği acil durum kontaklarına bilgi gönderir.

Samsung'un Galaxy S24 serisi ve Z Fold 5 modellerinde bu özellik için geliştirilmiş bir MoccaMobile adlı sistem uygulamasının bulunduğu keşfedilmiştir. Ancak, şu ana kadar Samsung'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiştir ve bu özelliğin nasıl çalışacağına dair kullanıcı arayüzü hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu keşif, Samsung'un gelecekteki akıllı telefon modellerine kaza tespit özelliğini entegre etme planlarını gösteriyor olabilir.