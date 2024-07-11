Apple, TSMC'nin tüm 2nm çiplerini kapattı!

Apple, iPhone 17'ler için çip üreticisi TSMC'nin tüm üretimini satın aldı.

Teknolojik cihaz üretimi planlayan girişimciler ve yatırımcılar dikkat! Eğer aklınızda telefon, otomobil, televizyon veya tablet gibi ürünler üretmek varsa, milyar dolarlık fabrika yatırımlarına girişmeden önce, üretimde kullanmayı düşündüğünüz 2nm çipleri stoklamayı ihmal etmeyin. Zira Apple, yapay zekalı yeni iPhone 17 için gereken tüm işlemcileri, dünyanın önde gelen çip üreticisi Tayvanlı TSMC'den şimdiden satın aldı.

Apple ve TSMC ortaklığı devam ediyor

TSMC, 2025'te piyasaya sürülecek olan iPhone 17 Pro ve diğer Apple cihazlarında kullanılacak 2nm çiplerin deneme üretimine başlıyor. Şirket, Tayvan'ın kuzeyindeki Shinju Bilim Kompleksi'nde yer alan Baoshan fabrikasında gelecek hafta test çalışmalarına başlayacak.

TSMC, geçen Aralık ayında Apple'a 2nm çipleri tanıttı. Önümüzdeki hafta başlayacak olan deneme çalışmaları, şirketin yarı iletkenlerin seri üretimi için kullanacağı hat süreçlerini test etmeyi amaçlıyor. Bu süreç, 2nm teknolojili işlemcilerin gelecekte piyasaya sürülmeden önceki son adımı temsil ediyor.

2nm teknolojili işlemciler, daha yüksek performans ve enerji verimliliği vaat ediyor. Ancak, bu ileri teknolojili işlemcilere şu an sadece Apple ulaşabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer bir durum yaşanmıştı. Apple, iPhone 15 Pro ve Mac'lerde kullanılan M3 çipi için TSMC'nin 3nm üretiminin tamamını satın almıştı. Şimdi aynı strateji 2nm çipler için de geçerli olacak gibi görünüyor.