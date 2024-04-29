Apple, Türkiye'de yeni ürünlerini tanıttı: İşte HomePod ve HomePod mini'nin detayları

Apple, kablosuz hoparlör modeli HomePod ile HomePod mini'yi Türkiye'ye getirecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki ürün yelpazesini genişleterek ikinci nesil HomePod ve HomePod mini'yi Türk tüketicilerle buluşturacak.

Yapılan açıklamaya göre, Apple'ın bu yeni ürünleri 10 Mayıs'tan itibaren resmi satışa sunulacak. Ancak, meraklı tüketiciler, yeni ürünleri bugünden itibaren ön sipariş verebilecekler.

Apple HomePod ve Apple HomePod mini hakkında detaylar

Apple HomePod, akıllı asistanı Siri ile desteklenen ve uzamsal ses ile oda algılama özelliklerine sahip bir kablosuz hoparlör. Yüksek kaliteli ses sunan woofer desteği, ses tanıma özelliği ve hatta sıcaklık ile nem sensörleriyle donatılan HomePod, ses deneyimini benzersiz kılıyor. Türkiye'de "gece yarısı" ve "beyaz" olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak olan bu ürün, 11.999 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacak.

Apple HomePod mini, HomePod'un daha ekonomik bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Siri ve ses tanıma gibi özellikleri destekleyen bu model, uzamsal ses ve woofer gibi bazı özelliklerden yoksun. Ancak, sıcaklık ve nem sensörlerini barındırıyor. "Sarı", "turuncu", "beyaz" ve "mavi" gibi renk seçenekleriyle zenginleştirilmiş olan HomePod mini, 3.999 TL fiyatıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.