Apple ve Google, telefonlara gelen bildirimleri görüyor olabilir

ABD Senatörü Ron Wyden, Apple ve Google'ın telefonlara gelen anlık bildirimleri kayıt aldığına aldığını iddia ederek, bunun istismara açık bir konu olduğunu söyledi.

ABD Senatörü Ron Wyden, Çarşamba günü Başsavcı Merrick Garland'a gönderdiği bir yazıda, yabancı hükümetlerin Apple ve Google'ı anlık bildirim kayıtlarını teslim etmeye zorlayarak akıllı telefon kullanıcıları üzerinde casusluk yaptığı konusunda uyarıda bulundu.

Apple ve Google, her bildirimi görüyor olabilir

Wyden, geçen yıl devlet kurumlarının her iki şirketten de anlık bildirim kayıtlarını talep ettiğini iddia eden bir ihbarı soruşturduklarını belirtti. Yazısında, anlık bildirimlerin Apple ve Google'ın sunucularından geçtiği için, bu kayıtların tek tek kişilerin belirli uygulamaları nasıl kullandıkları hakkında özel bilgiler içerebileceğini vurguladı.

Hükümetlerin, kullanıcılarla ilgili diğer bilgileri paylaşmaya zorlayabilecekleri gibi anlık bildirim kayıtlarını da talep edebileceklerini ifade eden Wyden, ancak ABD'de bu tür bilgilerin kamuya açıklanamayacağını belirtti.

Anlık bildirim kayıtlarının bir bildirimin hangi uygulamadan alındığını, ne zaman alındığını, bildirimin gönderildiği telefonu ve Apple ya da Google hesabını, bazı durumlarda ise bildirimde görüntülenen şifrelenmemiş metni gösterebileceğini açıklayan senatör, hangi hükümetlerin bu kayıtları talep ettiğini belirtmedi. Reuters'e konuşan bir kaynak, ABD devlet kurumları ve yabancı devlet kurumlarının hem Google hem de Apple'dan anlık bildirimlerle ilgili bilgi istediğini doğruladı.

Bir Apple sözcüsü, federal hükümetin herhangi bir bilgi paylaşmalarını yasakladığını ve şeffaflık raporlarını bu tür talepleri detaylandıracak şekilde güncellediklerini belirtti.