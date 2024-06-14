Apple ve OpenAI arasında büyük ortaklık! Apple, Siri entegrasyonu için ne kadar ödeyecek?

Apple, ChatGPT'ye Siri'ye entegre edecek. Peki, Apple bunun için OpenAI'ye ne kadar ödenecek? İşte, detaylar...

Apple, teknoloji dünyasını sarsan bir duyuruyla WWDC'de Siri'ye ChatGPT-4 entegrasyonunu sağlayacak yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu yenilik, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleri ile birlikte bu yılın sonlarından itibaren kullanıcılara sunulacak.

Anlaşmanın mali boyutu: Bedelsiz iş birliği

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple bu anlaşma için OpenAI'ye herhangi bir ödeme yapmayacak. Anonim kaynaklar, Apple'ın, OpenAI'nin markasını ve teknolojisini 1 milyardan fazla aktif cihazdan oluşan geniş kullanıcı tabanına tanıtmanın, nakit ödemeden daha değerli olduğuna inandığını belirtiyor. Bu iş birliği, ChatGPT'yi daha fazla Apple kullanıcısıyla buluşturacak ve bu da OpenAI'nin ayda 20 dolar değerindeki ChatGPT Plus aboneliklerine olan talebi artırabilir. Ayrıca, Apple'ın kullanıcıları yönlendiren bir ortak olarak bu üyelik ücretlerinden pay alabileceği de konuşuluyor.

Siri isteklerini ChatGPT ile desteklemek, OpenAI için ciddi işlem maliyetleri yaratabilir. Ancak bu artan kullanımın, yeni gelir akışları yaratma potansiyeli de bulunuyor. Apple, Google'a yönlendirdiği arama ağı reklamlarından elde ettiği gelirleri dengelemek amacıyla, yapay zeka teknolojileri ile desteklenen özellikler için Google gibi ortaklardan gelir paylaşımı talep etmeyi planlıyor.

Başlangıçta sadece İngilizce dilinde sunulacak gelişmiş yapay zeka yetenekleri, gelecek yıl daha fazla dil desteğiyle genişletilecek.