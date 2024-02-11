Apple ve Rivos, ticari sır davasında sonunda uzlaştı

2022'de başlayan ve mühendislik sırlarının çalınması çerçevesinde dönen davada uzlaşma sonunda sağlandı.

Apple'ın, yeni çalışanlarıyla imzaladığı gizlilik sözleşmeleri, ticari sırlarını koruma amacıyla oldukça önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ancak, bazı eski çalışanların bu sözleşmelere aykırı davranışlar sergilediği iddiaları, şirketin ticari sırlarının tehlikeye girdiği endişelerine neden oluyor.

RİVOS VE APPLE İKİSİNDE UZLAŞI SAĞLANDI

Özellikle Rivos davası, Apple'ın ticari sırlarının çalındığı iddialarının ciddiyetini vurguluyor. Rivos'un, Apple çalışanlarını işe alarak şirketin bilgilerine dayalı bir yonga teknolojisi geliştirdiği suçlamaları, bu endişeleri artırıyor. Apple'ın, 10 yılı aşkın süren araştırmalar ve milyarlarca dolarlık yatırımlarla geliştirdiği çiplerinin, Rivos tarafından kötü niyetle ele geçirilmeye çalışıldığı iddiası, davanın önemini ortaya koyuyor.

Dava sürecinde, eski Apple çalışanlarının USB bellekler ve AirDrop gibi yöntemlerle şirketin ticari sırlarını kendi kişisel cihazlarına aktardıkları iddiaları da dikkat çekiyor. Bu durum, şirket içi güvenlik politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Uzlaşma sonucunda, davanın 15 Mart'a kadar çözüme kavuşturulması bekleniyor. Ancak, bu süreçte mühendislerin durumu hala belirsizliğini koruyor. Bu kişilerin bilgileri kendileriyle mi paylaştılar, yoksa Rivos tarafından yönlendirildiler mi, henüz netlik kazanmış değil. Bu nedenle, dava sürecinin sonuçları ve mühendislerin durumu, ilerleyen günlerde daha fazla dikkatle takip edilecek konular arasında yer alacak.