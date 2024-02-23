Apple, Vision Pro başlığını Apple Car'a mı entegre edecek?

Teknoloji devi Apple, son zamanlarda piyasaya sürdüğü Vision Pro başlığı ile otomobil deneyimine yepyeni bir boyut kazandıracak.

Apple'ın Vision Pro başlığı piyasaya sürüleli sadece birkaç hafta oldu, ancak araç kullanırken cihazı taktıkları görülen birkaç kişi sosyal medyaya şimdiden yansıdı. Bu kişilerin videoları viral hale gelerek dikkat çekti. Ancak bu sadece başlangıç gibi görünüyor.

Görünüşe göre Apple, Vision Pro sahiplerinin yoldayken başlıklarını kullanmalarına olanak tanıyacak ve muhtemelen şu anda olduğundan daha güvenli bir deneyim sağlayacak özel bir özellik üzerinde çalışıyor.

APPLE OTOMOBİLLERİYLE BÜTÜNLEŞİK BİR DENEYİM SUNACAK

Patent, Apple'ın en gelişmiş iki projesinin birleştiğini gösteriyor: Vision Pro ve şirketin kod adı "Project Titan" olan çok gizli otonom otomobil projesi. Apple'ın patenti (20240051391), bir aracın hızını, sürücünün hemen önündeki bir aracın hızına ve yakınlığına göre ayarlayabilen uyarlanabilir bir hız sabitleyici sistemle ilgili. Bu sistem, sürücülerin güvenliği ve konforu için öne çıkan bir özellik olacak gibi görünüyor.

Apple ayrıca, kullanıcıların el kol hareketlerini takip eden kameralar aracılığıyla bir otomobili yönetmeyi mümkün kılan bir patent üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, boşluktaki el hareketlerini izleyerek sanal gerçeklik üzerindeki düğmelere basarak aracın çeşitli işlevlerini kontrol etmeyi sağlayacak. Bu sayede, sürücüler klimayı açabilir, müzik sesini ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilir, tıpkı geleneksel düğmelere dokunmadan yapabilecekleri gibi.

Tüm bu gelişmeler, Apple'ın Vision Pro'nun sadece bir kişisel cihaz olmaktan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Apple'ın otomobil endüstrisindeki varlığını artırmasıyla, kullanıcılar araç içi deneyimlerinde devrim yaratan bu teknolojilerden en iyi şekilde faydalanabilirler. Bu da Vision Pro'nun, Apple otomobilleriyle bütünleşik bir deneyim sunacağı beklentisini doğuruyor.