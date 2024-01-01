Apple Vision Pro daha çıkmadan Vision Pro 2 konuşulmaya başladı

Pazar araştırma firması Omdia'ya göre, Apple'ın ikinci nesil Vision Pro başlığı, daha ilk versiyon piyasaya çıkmadan konuşulmaya başladı.

Apple Vision Pro'nun yeni versiyonu olan Apple Vision Pro 2'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak olması, teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. İlk modelin başarısı ve kullanıcı geri bildirimleri göz önüne alındığında, yeni versiyonda neler olabileceği merak konusu oldu. İşte Omdia tarafından yapılan araştırmalara dayanarak ortaya atılan söylentiler:

Apple Vision Pro 2 konuşulmaya başlandı

Omdia, Apple Vision Pro 2'nin mevcut modele göre daha parlak ve daha verimli ekranlara sahip olacağını öne sürüyor. Bu, kullanıcılara daha etkileyici bir görüntü deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Yeni başlık, daha gelişmiş mikro-OLED teknolojisini kullanacak. Mikro-OLED, daha ince ve hafif bir yapı sağlayarak başlığın genel konforunu artırabilir. Ayrıca RGB OLEDoS standardına geçiş yapılacağı belirtiliyor.

Apple Vision Pro 2'nin RGB OLEDoS standardına geçiş yapması bekleniyor. Bu standart, renk filtresine ihtiyaç duymadan doğrudan RGB alt piksellerinden ışık ve renk üretir. Bu, görsel deneyimi iyileştirir ve daha canlı renkleri mümkün kılar.

Apple Vision Pro 2'nin fiyatının, ilk lansmanda açıklanan şekilde 3.499 dolardan başlayacağı biliniyor. Ancak Türkiye'de fiyatı henüz doğrulanmış değil. Türkiye lansmanı ve fiyatıyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir.

Apple Vision Pro 2'nin bu özellikleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı, lansman sonrasında daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Teknoloji meraklıları, yeni başlığın performansını ve özelliklerini yakından takip etmeye devam ediyor.