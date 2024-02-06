Apple Vision Pro için, Google'ın inadı son buldu!

Apple Vision Pro için, Google'ın inadı son buldu!
Daha önce Apple Vision Pro için uygulama geliştirmeyeceğini açıklayan YouTube, bu karardan vazgeçmişti. Ancak yapılan açıklamada, yeni uygulamanın yol haritasının çizildiği açıklandı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürdüğü Vision Pro, tüketiciler arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Apple'ın karma gerçeklik deneyimini yaşamak isteyenler, Vision Pro satışlarında artışa neden oldu. Ancak, Vision Pro henüz tamamlanmış bir cihaz değil.

APPLE VİSİON PRO İÇİN GOOGLE'IN İNADI SON BULDU

Bir süre önce YouTube, Vision Pro için özel bir uygulama geliştirmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak, son gelişmelere göre durum değişmiş gibi görünüyor. The Verge ile görüşen bir YouTube sözcüsü, Vision Pro için uygulama geliştirmeye karar verdiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, henüz özel bir duyuru olmadığı ancak Vision Pro uyumlu YouTube uygulamasının geliştirme sürecinde olduğu belirtildi. Uygulamanın ne sunacağı ve ne zaman yayımlanacağı konusunda şu anda net bir bilgi bulunmamaktadır.

En önemli sorulardan biri, Vision Pro için geliştirilecek YouTube uygulamasının 3D ve 360 derece videoları destekleyip desteklemeyeceğidir. Ancak, şu an için bu konuda net bir açıklama yapılmamıştır. Vision Pro kullanıcıları, bu özellikten şu anda mahrumdur, çünkü Safari'de bu özellik bulunmamaktadır.

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