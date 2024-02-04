Apple Vision Pro ile Blueetooth fare kullanamayacaksınız

Apple Vision Pro ile Bluetooth fare kullanmanız mümkün olmayacak. Vision Pro sahipleri Apple'ın Magic Trackpad'ini kullanabilecekler.

Apple, Cuma gecesi Vision Pro için yeni bir destek belgesi yayınladı ve bu belgede hangi aksesuarların kulaklıkla çalışıp çalışmayacağı açıklığa kavuşturuldu. Apple, kendi ve diğer üreticilerin klavyeleri de dahil olmak üzere "çoğu" Bluetooth klavyeyle uyumlu olduğunu söylese de Vision Pro Bluetooth fareleri desteklemiyor. Vision Pro sahipleri Apple'ın Magic Trackpad'ini kullanabilecekler.

Vision Pro'da eski modeller çalışmayacak

Apple Vision Pro dün resmi olarak raflardaki yerini aldı ve lansman sırasında üretkenlik ve eğlence için yüzlerce uygulama mevcut. Hassas gezinme ve kontroller için göz ve el takibi sayesinde bir fareye ihtiyaç duyulmuyor, ancak bazı insanlar muhtemelen belirli görevler için bir fare kullanmak isterdi. Bununla birlikte, oyun kumandaları gibi belirli deneyimler için kritik olan diğer birçok aksesuarla uyumludur. Apple'a göre, MFi (Made for iPhone) tanımına sahip tüm kumandalar Apple Vision Pro ile çalışır. Buna Xbox, PlayStation ve iPadOS ile çalışan tüm kumandalar dahil.

Bluetooth klavyeleri desteklese de, eski bir Apple klavye kullanıyorsanız yükseltme yapmanız gerekebilir. Apple'a göre, çıkarılabilir pil kullanan eski modelleri Vision Pro ile çalışmayacaktır.