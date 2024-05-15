Apple Vision Pro uluslararası pazara adım atıyor

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ABD'deki zorlu günlerin ardından şimdi farklı ülkelerde satışa sunulmaya hazırlanıyor. Peki, Vision Pro ilk olarak hangi ülkelerde piyasaya sürülecek ve satışı ne zaman başlayacak?

Apple, 3.499 dolarlık Vision Pro isimli karma gerçeklik başlığını ilk kez ABD dışında satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketin, uluslararası pazarlarda Vision Pro'nun satışına önümüzdeki ayın başlarında düzenlenecek olan WWDC etkinliğinden kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor.

Vision Pro ilk olarak hangi ülkelere gelecek?

Bloomberg'in haberine göre; Apple, cihazın tanıtımını nasıl yapacaklarını göstermek için uluslararası mağazalardan yüzlerce çalışanı Kaliforniya'daki merkez ofislerine getirdi. Gurman'ın kaynaklarına göre, eğitimler geçtiğimiz hafta başladı ve yaklaşık dört gün sürdü.

Eğitime Almanya, Fransa, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Çin'den Apple çalışanları katıldı, ancak kaynaklara göre, şirket bu çalışanlara Vision Pro'nun hangi lokasyonlarda piyasaya sürüleceğini henüz açıklamadı. Apple CEO'su Tim Cook daha önce gözlüğün 2024 yılında Çin'de piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Ancak Bloomberg tarafından aktarılan diğer söylentiler, İngiltere ve Kanada'nın da lansmana öncelik verileceğini öne sürmüştü. Ancak bu bölgelerin burada yer almadığı görülüyor.

Apple, Vision Pro'nun ne kadarlık bir satış rakamına ulaştığını açıklamadı, ancak Bloomberg'e göre, bazı ABD Apple mağazaları haftada sadece birkaç birim sattı ve Hong Kong gibi bazı yerlerde satıcılar cihazı perakende fiyatının altında listeledi. Sınırlı uygulama seçenekleri ve yüksek fiyat etiketi, Vision Pro'nun ana akım talebini etkileyen faktörlerden sadece birkaçı.

Personelin eğitimi, ABD'deki Apple çalışanlarının ABD lansmanına hazırlanırken aldığı eğitime benziyor; yani uluslararası müşterilere de ürün demosu talep etmeleri halinde yaklaşık 20 dakikalık bir sunum yapılabilir. Bloomberg'e göre, ABD'deki rezervasyonlar önemli ölçüde azaldığı için denizaşırı müşterilerin de demolar için randevu alıp almayacakları belirsizliğini koruyor.