Apple Vision Pro'dan ilk reklam filmi geldi

Apple, karma gerçeklik başlığı Vision Pro için ilk reklam filmini açıkladı. Reklam filmiyle birlikte Pro'ya karşı ilgi de şimdiden arttı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2023 etkinliklerinde tanıttığı karma gerçeklik başlığı Vision Pro için ilk reklam filmini yayımladı. Kısa süre önce yayımlanan reklam filmi, gözlük ve maskelerin evrimini göstererek, Apple Vision Pro'nun bu gelişmiş teknolojiye son noktayı koyduğunu vurguluyor. Vision Pro, uzun bir bekleyişin ardından teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek etkileyici bir karma gerçeklik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Vision Pro'dan ilk reklam filmi sonunda geldi

Reklam filmi, Apple'ın Vision Pro'nun piyasaya sürülme tarihini açıkladığı bir bildiriyle birlikte geldi. Ancak bu yüksek performanslı karma gerçeklik başlığına sahip olmak isteyen tüketicilerin, 3.499 dolar gibi ciddi bir miktarda ödeme yapmaları gerekecek. Apple Vision Pro'nun tanıtımı, Haziran 2023'teki WWDC etkinliklerinde gerçekleşmişti. Uzun bir süredir sessizlik içinde olan Vision Pro, şimdi ilk reklam filmiyle beraber resmiyet kazanmış oldu.