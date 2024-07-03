Apple Vision Pro'ya Apple Intelligence entegrasyonu

Apple'ın yapay zekası Apple Intelligence, Vision Pro'ya da gelecek.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, Apple, yapay zeka teknolojisini Vision Pro'nun arayüzüne entegre etmeye hazırlanıyor. Ancak, bu gelişmenin gerçekleşmesi için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Apple Intelligence'ın Vision Pro'ya eklenmesi, en erken 2025'te gerçekleşecek.

Apple Intelligence'ın Vision Pro'ya gelişi

Gurman'ın raporuna göre, Apple Intelligence, Vision Pro modellerine entegre edilecek. Ancak bu entegrasyonun hemen gerçekleşmesi beklenmiyor. Apple, yapay zekayı Vision Pro'ya dahil etmek için titizlikle çalışıyor ve bu sürecin tamamlanması birkaç yılı bulacak.

Apple, mağaza içi demolarına yeni bir "Go Deeper" seçeneği ekledi. Bu özellik, kullanıcıların ofis uygulamalarını test etmesine ve video izlemelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, birçok kullanıcının rahatsız edici bulduğu tek kayışlı Solo Loop bandı yerine, kayışları kullanıcıların başlarının üstünden ve arkasından geçiren Dual Loop bandı varsayılan olarak kullanılacak.

Apple, kullanıcıların panoramalar da dahil olmak üzere kendi video ve fotoğraflarını Vision Pro'da görüntülemelerine izin verecek. Özellikle bu sonbaharda çıkacak olan visionOS 2 ile birlikte, 2D fotoğrafların 3D fotoğraflara dönüştürülmesi için "spatialize" seçeneği sunulacak. Bu özellik, kullanıcıların kişisel içeriklerini daha etkileyici bir şekilde deneyimlemelerine olanak tanıyacak.