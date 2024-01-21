Apple Watch, iPhone'a nasıl yansıtılır? Apple Watch'unuzu iPhone'unuzdan nasıl kontrol edebilirsiniz? İşte detaylar...

Apple Watch yansıtma yalnızca ekranı yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda Apple Watch'unuzdaki her şeyi iPhone'unuzdan kontrol etmenize bile olanak tanır. Bununla birlikte, Apple Watch'unuzu iPhone'unuzdan nasıl yansıtabileceğinizi açıklıyoruz.

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın. Aşağı kaydırın ve Erişilebilirlik ayarları seçeneğine dokunun. Burada, Fiziksel ve Motor bölümünün altındaki Apple Watch Yansıtma düğmesini bulun ve dokunun . Şimdi Apple Watch Mirroring'i açın ve iPhone'unuzun Apple Watch'unuza bağlanmasını bekleyin. Bu biraz zaman alabilir.

Apple Watch'unuzu iPhone'unuzdan nasıl kontrol edebilirsiniz?

Artık Apple Watch'unuzu iPhone'unuzun ekranına yansıttığınıza göre, Apple Watch'unuzu doğrudan iPhone'unuzdan kontrol edebilirsiniz. Yalnızca uygulamaları (saatinize özel uygulamalar ve Kalp Atış Hızı ve Walkie-Talkie gibi özellikler dahil) kullanamazsınız, aynı zamanda dijital kurma kolunu döndürmek ve yan düğmeye basmak gibi fiziksel girişleri de kontrol edebilirsiniz. Bu, Apple Watch'unuzun tepesinin veya fiziksel yan düğmesinin çalışmadığı veya arızalandığı zamanlarda yararlı olabilir.

iPhone'unuzu kullanarak Apple Watch'unuzu nasıl kontrol edebileceğinizi burada bulabilirsiniz. Uygulama kitaplığını açmak için iPhone'unuzdaki Digital Crown simgesine dokunun. Apple Watch'unuzdaki Kontrol Merkezine erişmek için Yan düğmeye dokunun. Apple Watch'unuza kopyalanacak olan iPhone'unuzda yukarı, aşağı veya sola ve sağa kaydırın. Apple Watch'unuzda Siri'yi çağırmak için Digital Crown'a dokunup basılı tutun. Uygulama Kitaplığınızdan açmak istediğiniz uygulamaya dokunun ve bunu yaparken uygulamanın Apple saatinize tam olarak nasıl yansıtıldığına tanık olun.

Basitçe söylemek gerekirse, Apple Watch'unuzun ekranı iPhone'unuza yansıtıldığında, Apple Watch'unuzdaki her şeyi iPhone'unuzdan kontrol edebilirsiniz.

İşte bu kadar; Apple Watch'unuzu iPhone'unuza bu şekilde yansıtabilir ve Apple Watch'unuzun kontrolünü iPhone'un kendisinde ele geçirebilirsiniz. Bu özellik, fiziksel ve motor engeli olan kişiler için Apple Watch'larıyla etkileşim kurmanın daha sorunsuz ve daha entegre bir yolunu sunuyor.