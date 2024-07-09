Apple Watch SE'de beklenmedik hamle!

Apple'ın yeni versiyonu olan Apple Watch Series 10'un daha büyük ekran ile geleceği düşünülüyor.

Apple'ın akıllı saatleri yeni versiyonuyla birlikte daha büyük ekranlara sahip olabilir.

CHIP Online'ın haberine göre; modellerden birinin ise muhtemelen Apple Watch Ultra'ya yakın boyutta üretileceği düşünülüyor. Ayrıca, Apple Watch Series 10'un öncüllerine göre daha ince olması da bekleniyor.

Apple ayrıca akıllı saatleri için daha gelişmiş sağlık özellikleri üzerinde çalışıyor, ancak bunlardan bazıları zamanında hazır olmayabilir. Bu özellikler arasında yüksek tansiyonu ölçen ve uyku apnesini tespit eden araçlar da bulunuyor.

Kasalı bir Apple Watch mu geliyor?

Ancak, Apple bu özellikleri geliştirirken bazı ciddi engellerle karşılaşmış olabilir, örneğin uyku apnesi takibi, Apple'ın bir patent anlaşmazlığı nedeniyle şu anda ürünlerine ekleyemediği kan oksijen doygunluğu ölçümlerine dayanıyor.

Bir diğer gelişme ise, bu yıl Apple Watch SE'nin alüminyum yerine plastik kasalı yeni bir versiyonunu da görebilme ihtimalimiz. Bu da başlangıç fiyatının biraz düşmesine neden olabilir.

Ayrıca, hem Apple Watch Series 10 modelleri hem de yeni nesil Apple Watch Ultra, performansının artması için yeni işlemcilerle beraber gelecek.