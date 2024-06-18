Apple Watch Series 10 hakkında dikkat çeken gelişme!

Ming-Chi Kuo, Apple'ın Watch Series 10 serisi saatleriyle ilgili açıklama yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı saatleri Watch Series 10 ile ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ming-Chi Kuo, yeni saatlerin özelliklerine dair bazı önemli detaylar paylaştı.

Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre, Apple Watch Series 10, önceki seriye kıyasla daha büyük bir ekran ve daha ince çerçeve ile karşımıza çıkacak. Bu doğrultuda, yeni saatlerin boyutları 45 mm ve 49 mm olacak. Bu da ekran boyutlarının önceki modellere göre artacağı anlamına geliyor. Ancak Kuo, Apple Watch Series 10'un ekran boyutuyla ilgili kesin bir bilgi vermedi.

Apple Watch Series 10, Watch Ultra ile aynı boyutta ekrana sahip olabilir

49 mm'lik boyuta sahip olan Apple Watch Ultra 2'de yaklaşık 2 inç boyutunda bir ekran bulunuyordu. Eğer Ming-Chi Kuo'nun iddiaları doğruysa, Apple Watch Series 10'da da benzer boyutlarda bir ekran görebiliriz. Bu bilgiler henüz kesinlik kazanmış değil; dolayısıyla Apple'ın Watch Series 10 lansmanını beklemek gerekecek.

Daha ince çerçeve ile daha şık tasarım

Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, Apple'ın daha ince ve şık ürünler üzerinde çalıştığını belirtmişti. Ming-Chi Kuo'nun ince çerçeve detayı, Apple'ın bu alanda ciddi bir çalışma yürüttüğünü doğrular nitelikte. Apple Watch Series 10'un daha ince çerçeveleri, kullanıcılar için daha geniş ve etkileyici bir ekran deneyimi sunabilir.

Apple Watch Series 10'un lansmanını bekliyoruz

Apple'ın yeni akıllı saat serisi olan Watch Series 10 ile ilgili resmi detaylar henüz açıklanmış değil. Ancak Ming-Chi Kuo ve Mark Gurman gibi güvenilir analistlerin tahminleri, Apple'ın yenilikçi ve daha şık bir saat üzerinde çalıştığını gösteriyor. Watch Series 10'un resmi lansmanı ile tüm bu detaylar netlik kazanacak ve Apple kullanıcıları için yeni bir dönemin kapıları aralanacak.