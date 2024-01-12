Apple Watch Ultra modeli hakkında yeni bir sızıntı!

Ortaya çıkan yeni bir görüntü, Apple'ın siyah bir Apple Watch Ultra'yı piyasaya sürmek istediğini ancak iptal ettiğini ortaya koyuyor.

Apple'ın henüz piyasaya sürülmemiş bir siyah Apple Watch Ultra modeli için bir Alpine Loop kayış prototipi ortaya çıktı. Bir X kullanıcısı, anodize edilmiş siyah titanyum kancalara sahip bu prototipin görüntülerini paylaştı.

Apple Watch Ultra modeli hakkında sızıntı

Görsel, Apple Watch renk tonuyla uyumlu olması gereken siyah titanyum kancalara sahip bir Alpine Loop kayışı gösteriyor. Bu durum, Apple'ın siyah bir Watch Ultra modeli üzerinde çalıştığına dair bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

Şirketin, cihazın kolayca çizilmesi ve rengini kaybetmesi gibi teknik zorluklar nedeniyle siyah bir modeli önceki planlarından çıkarmış olabileceği düşünülüyor. Ancak, bu prototipin ortaya çıkması, gelecekte siyah bir Apple Watch Ultra'nın piyasaya sürülebileceğine dair umutları canlandırıyor.

Şu anda Apple'ın 2023'ün sonlarına doğru siyah bir Apple Watch Ultra tanıtabileceği söylentiler arasında dolaşıyor. Şirketin önümüzdeki yıllarda, özellikle 2025 veya 2026'da, microLED teknolojisi ile ekranın büyüyüp daha parlak hale geldiği bir güncelleme yapması bekleniyor.