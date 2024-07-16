Apple, watchOS 11 public betayı yayınladı! Yeni özellikler ve beta sürümünün nasıl yüklenir?

Apple, teknoloji dünyasındaki meraklılar ve geliştiriciler için büyük bir adım attı ve 15 Temmuz'da iOS 18 public beta ile birlikte watchOS 11'in herkese açık beta sürümünü de yayınladı. Bu yeni beta sürümü, Apple Watch kullanıcılarına sonbaharda resmi olarak gelecek olan yeni özellikleri erkenden deneme fırsatı sunuyor. Peki, watchOS 11 beta sürümünü nasıl yükleyebilirsiniz ve bu beta sürümüyle hangi yenilikleri keşfedebilirsiniz? İşte detaylar...

watchOS 11, Apple Watch'lar için sunulan bir güncelleme paketi olup, bu yıl sonbaharda kullanıma sunulacak olan resmi sürümün öncesinde, kullanıcıların yeni özellikleri test etmesi için hazırlanan beta sürümüdür.

watchOS 11 beta sürümünün özellikleri

watchOS 11 public beta, kullanıcılarına birçok yeni özellik sunuyor. İşte bu beta sürümünün öne çıkan bazı özellikleri:

Artık Akıllı Gruplama bölümünde, gerçek zamanlı etkinlikler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Canlı Etkinlikler özelliği sayesinde, anlık spor sonuçları veya etkinlik güncellemeleri gibi bilgilere kolayca erişebilirsiniz. Günlük sağlık durumunuzu izlemek için tasarlanmış yeni bir uygulama olan Yaşam Bulguları, sağlık verilerinizi toplar ve sağlık durumunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Apple Watch'unuzdan dil çevirisi yapmanızı sağlayan bu yeni uygulama, dil engellerini aşmanıza ve farklı dillerde iletişim kurmanıza olanak tanır. Aktivite halkaları için dinlenme günleri eklenmiş olup, bu özellik sayesinde antrenmanlarınızda denge kurabilir ve hedeflerinizi daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Fitness ilerlemenizi takip etmek için tasarlanmış olan Antrenman Yükü özelliği, antrenman performansınızı ölçmenizi ve geliştirmenizi sağlar.

watchOS 11 beta sürümünü nasıl indirip yükleyebilirsiniz?

watchOS 11 beta sürümünü yüklemek için bazı adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu adımlar, iOS 18 beta sürümüne sahip olmayı ve birkaç basit adımı izlemeyi içeriyor.

İşte detaylı adımlar: