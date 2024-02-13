Apple Watch'un eşleştirmesi nasıl kaldırılır?

Apple Watch'unuzu bir iPhone'a eşleştirmek oldukça kolaydır, ancak bazen cihazlar arasındaki eşleşmeyi kaldırmanız gerekebilir. İşte, Apple Watch'un eşleştirmesini kaldırmanın adımları...

Apple Watch'unuzu bir iPhone'a eşleştirmek oldukça kolaydır, ancak bazen cihazlar arasındaki eşleşmeyi kaldırmanız gerekebilir. Apple Watch'un eşleştirmesini kaldırmak için adımları takip etmek, cihazınızı başka bir iPhone'a veya yeni bir cihaza geçiş yapmak istemeniz durumunda önemlidir. İşte Apple Watch'un eşleştirmesini kaldırmanın adımları ve bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda detaylı bilgiler...

APPLE WATCH'UN EŞLEŞTİRMESİ NASIL KALDIRILIR?

İlk adım olarak, Apple Watch'un eşleştirildiği iPhone'u hazırlamanız gerekir. iPhone'unuzun ekranını açın ve Ayarlar uygulamasına gidin. Ayarlar uygulamasında, Apple ID'nizi gösteren profilinize dokunun ve ardından "iCloud" seçeneğini bulun. iCloud ayarlarına girdikten sonra, "Cihazlarım"ı bulun ve listede eşleştirdiğiniz Apple Watch'unuzu seçin. Seçtiğiniz Apple Watch'un altında "Bu iPhone ile Eşleştir" seçeneğini bulacaksınız. Bu seçeneğe dokunun. "Bu iPhone ile Eşleştir" seçeneğine dokunduktan sonra, iPhone'unuz eşleştirmeyi kaldırmanızı onaylayacak bir uyarı gösterecektir. Bu uyarıda "Eşleştirmeyi Kaldır"ı seçin ve işlemi onaylayın. Eşleştirmeyi kaldırdıktan sonra, Apple Watch'unuzun artık iPhone'unuzla ilişkili olmadığını doğrulamak için Apple Watch'un Ayarlar uygulamasına gidin. Ayarlarda "Genel" seçeneğine dokunun, ardından "Sıfırla"ya gidin ve "Tüm İçeriği ve Ayarları Sıfırla"yı seçin. Bu adım, Apple Watch'unuzu sıfırlayacak ve eşleştirmenin kaldırıldığını doğrulayacaktır.

Artık Apple Watch'unuz, iPhone'unuzla eşleştirilmiş değil ve başka bir cihaza eşleştirmek için hazır hale gelmiştir.