Apple WWDC 2024 etkinliği için geri sayım başladı

Apple WWDC 2024 etkinliklerinin saat kaçta başlayacağı belli oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) için geri sayıma başladı. 10 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan WWDC 2024 etkinliğinde, Apple'ın en yeni teknolojik gelişmeleri ve yazılım yenilikleri duyurulacak. Etkinliğin tam olarak saat kaçta başlayacağı da şirket tarafından açıklandı.

Etkinliğin başlangıç saati belli oldu

Apple, WWDC 2024 etkinliklerinin başlangıç saatiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirket, müşterilerine gönderdiği e-postada etkinliğin TSİ 20.00'de başlayacağını duyurdu. Bu duyuru ile birlikte Apple, önceki yıllardaki geleneğini bozmayarak aynı saat diliminde etkinliği başlatacağını teyit etmiş oldu.

WWDC 2024'te neler bekleniyor?

WWDC 2024, Apple ekosistemine dair birçok yeniliğin tanıtılacağı bir platform olacak. Bu yılki etkinlikte en çok beklenen duyurulardan biri, iOS 18'in tanıtımı. Yeni işletim sistemi sürümünün yanı sıra, macOS, watchOS ve tvOS gibi diğer Apple yazılımlarına dair önemli güncellemeler de etkinlikte yer alacak. Ayrıca, Apple'ın donanım tarafında da sürprizler yapması bekleniyor.

WWDC 2024 nasıl izlenir?

Apple, WWDC 2024 etkinliğini takip etmek isteyenler için bir YouTube yayını hazırladı. Bu canlı yayın, etkinlik sırasında Apple'ın resmi YouTube kanalında izlenebilecek. Şirket, bu sayede dünya genelindeki Apple meraklılarının ve geliştiricilerin etkinliği anında takip edebilmesini sağlayacak.

WWDC 2024'e dair tüm gelişmeleri anlık olarak takip etmek isteyenler için Apple'ın sağladığı bu canlı yayın bağlantısı, etkinliğin geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyor. Daha şimdiden aktif hale getirilen bu yayın, etkinlik saatinde başlayarak izleyicilere tüm yenilikleri ve duyuruları anında iletecek.