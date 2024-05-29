Apple, WWDC 2024 için Tasarım Ödülleri adaylarını açıkladı: İşte finalistler
Apple, her yıl geliştirici konferansı WWDC kapsamında düzenlediği "Tasarım Ödülleri" ile yaratıcılığı, yenilikçiliği ve teknik ustalığı kutluyor. Bu yılın adayları da sonunda belli oldu.
Apple, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC kapsamında gerçekleştirdiği "Tasarım Ödülleri" için bu yılın adaylarını duyurdu. Yaratıcılık, yenilikçilik ve teknik başarı gibi kriterlere göre belirlenen ödüller, 7 farklı kategoride dağıtılacak. Bu yılın dikkat çeken özelliği ise Vision Pro uygulamalarını içeren "Uzamsal Bilişim" kategorisinin eklenmiş olması.
Finalistler, 10 Haziran'da başlayacak olan WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak ve kazananlar ödüllendirilecek. İşte bu yılın Apple Tasarım Ödülleri'nde yarışacak adaylar:
Apple Tasarım Ödülleri'nde yarışacak adaylar
Eğlence
- Dudel Draw
- Bears Gratitude
- Rooms
- WHAT THE CAR
- NYT Games
- Hello Kitty Island Adventure
Kapsayıcılık
- oko
- Complete Anatomy 2024
- Timo
- Unpacking
- Quadline
- Crayola Adventures
İnovasyon
- Copilot Money
- SmartGym
- Procreate Dreams
- Call of Duty: Warzone Mobile
- Lost in Play
- Wavelenght
Etkileşim
- Procreate Dreams
- Arc Search
- Crouton
- Little Nightmares
- Rytmos
- finity.
Sosyal Etki
- How We Feel
- Ahead: Emotions Coach
- Gentler Streak Fitness Tracker
- The Wreck
- Cityscapes: Sim Builder
- The Bear
Görseller ve Grafik Tasarımı
- Sunlitt
- Meditate
- Rooms
- Death Stranding: Director's Cut
- Lies of P
- Honkai: Star Rail
Uzamsal Bilişim
- Sky Guide
- NBA
- djay
- Synth Riders
- Blackbox
- Loona: Cozy Puzzle Games
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