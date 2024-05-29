Apple, WWDC 2024 için Tasarım Ödülleri adaylarını açıkladı: İşte finalistler

Apple, her yıl geliştirici konferansı WWDC kapsamında düzenlediği "Tasarım Ödülleri" ile yaratıcılığı, yenilikçiliği ve teknik ustalığı kutluyor. Bu yılın adayları da sonunda belli oldu.

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC kapsamında gerçekleştirdiği "Tasarım Ödülleri" için bu yılın adaylarını duyurdu. Yaratıcılık, yenilikçilik ve teknik başarı gibi kriterlere göre belirlenen ödüller, 7 farklı kategoride dağıtılacak. Bu yılın dikkat çeken özelliği ise Vision Pro uygulamalarını içeren "Uzamsal Bilişim" kategorisinin eklenmiş olması.

Finalistler, 10 Haziran'da başlayacak olan WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak ve kazananlar ödüllendirilecek. İşte bu yılın Apple Tasarım Ödülleri'nde yarışacak adaylar:

Apple Tasarım Ödülleri'nde yarışacak adaylar

Eğlence

Dudel Draw

Bears Gratitude

Rooms

WHAT THE CAR

NYT Games

Hello Kitty Island Adventure

Kapsayıcılık

oko

Complete Anatomy 2024

Timo

Unpacking

Quadline

Crayola Adventures

İnovasyon

Copilot Money

SmartGym

Procreate Dreams

Call of Duty: Warzone Mobile

Lost in Play

Wavelenght

Etkileşim

Procreate Dreams

Arc Search

Crouton

Little Nightmares

Rytmos

finity.

Sosyal Etki

How We Feel

Ahead: Emotions Coach

Gentler Streak Fitness Tracker

The Wreck

Cityscapes: Sim Builder

The Bear

Görseller ve Grafik Tasarımı

Sunlitt

Meditate

Rooms

Death Stranding: Director's Cut

Lies of P

Honkai: Star Rail

Uzamsal Bilişim