Apple, yapay zeka eğitimi için gözünü büyük haber yayıncılarına çevirdi

Apple'ın yapay zeka modellerini eğitme amacıyla büyük haber yayıncılarını kullanmayı planladığı öğrenildi.

The New York Times'ın bildirdiğine göre, Apple, büyük haber ve medya şirketleriyle iletişime geçerek, yayıncıların içeriklerini üretken yapay zeka sistemlerini geliştirmek amacıyla lisanslamak için izin istedi. Apple'ın bu kapsamda en az 50 milyon dolar değerinde çok yıllı anlaşmalar yaptığı belirtiliyor.

Condé Nast, NBC News ve IAC gibi önemli medya kuruluşlarının Apple ile iletişime geçtiği ifade ediliyor. Ancak, bazı yayıncıların Apple'ın teklifine olumsuz yaklaştığı ve bu konuda tereddüt ettikleri de raporda belirtiliyor.

Apple'ın şirket içinde yeni bir yapay zeka modeli olan "Apple GPT" (Apple Generative Pre-trained Transformer) üzerinde çalıştığı ve iOS 18 güncellemesi ile bu yeni yapay zeka özelliklerini sunmayı planladığı belirtiliyor. Bu adım, Apple'ın rekabetçi bir şekilde yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye odaklandığını gösteriyor. Diğer teknoloji devleri, özellikle Microsoft, Google ve Meta, geçtiğimiz yıl boyunca ürün ve hizmetlerine üretken yapay zeka özelliklerini entegre etmişti. Apple'ın bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmek ve kullanıcılarına benzersiz bir yapay zeka deneyimi sunmak amacıyla büyük haber kuruluşları ile işbirliği yapmak istediği anlaşılıyor.