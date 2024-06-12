Apple yapay zeka ile göz kamaştırdı, hisse değeri zirveye ulaştı

Apple, WWDC 2024 etkinliği ile yapay zekâ alanında önemli adımlar atarak piyasa değerini artırmayı başardı.

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde yapay zekâya odaklanan yeni özelliklerini tanıtarak teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak etkinlik sonrası Apple hisselerinde küçük çaplı bir düşüş yaşandı. Bu düşüş öncesinde Apple, en değerli şirketler sıralamasında ikinci sırayı NVIDIA'ya kaptırmıştı. İlk bakışta, şirketin durumu pek iç açıcı görünmüyordu.

Apple yeniden zirvede

Etkinlik sonrası bir toparlanma süreci yaşayan Apple, en değerli şirketler sıralamasında tekrar zirveye yükseldi. Bugün Apple hisselerinde yaklaşık %4'lük bir artış kaydedildi. Bu artışla birlikte Apple, 3 trilyon 300 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli firması unvanını geri aldı. Microsoft ikinci sıraya gerilerken, NVIDIA ise üçüncü sırada kaldı.

Apple hisseleri, gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, firmanın yeni yapay zekâ özelliklerinin iPhone satışlarını artırabileceğini ve bu durumun yatırımcıların gözünde Apple'ın potansiyelini daha da yükselttiğini belirtiyor. Yapay zekâ alanındaki yenilikler, Apple'ın rekabet gücünü artırarak yatırımcıları cezbetti.

Rekabet kızışıyor

Apple, yapay zekâ alanında Microsoft ve Alphabet (Google'ın ana şirketi) gibi devlerle kıyasıya rekabet ediyor. Bu rekabet, Apple'ın yılın başlarında beklenen yükselişi yakalayamamasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyordu. 2024 yılı itibarıyla Apple hisseleri %10 oranında değer kazandı.

Yapay zekânın parlayan yıldızı: NVIDIA

Yapay zekâ alanındaki gelişmelerden en olumlu etkilenen firma ise NVIDIA oldu. Çip üreticisi, yıl başından bu yana %144'lük bir artışla muazzam bir yükseliş sergiledi. NVIDIA'nın başarısı, yapay zekâ ve çip teknolojilerindeki öncü rolünün bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.