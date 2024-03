Apple, yapay zeka kullanımını daha da genişletme yolunda adım attı! Yeni özellik geliyor

Teknoloji devi Apple, reklam alanında yapay zeka destekli bir platform geliştirdiğini duyurdu.

Teknoloji devi Apple, yapay zeka alanındaki geliştirmelerine bir yenisini ekliyor.

APPLE, REKLAMLAR İÇİN YAPAY ZEKA ARACI GELİŞTİRİYOR

Görünüşe göre şirket, belirli bir grup iş ortağıyla birlikte yapay zeka destekli bir reklam platformunu test ediyor. Bu platform, reklamların nereye yerleştirileceğine otomatik olarak karar veren bir yapay zeka sistemini içeriyor ve Google'ın Performance Max ve Meta'nın Advantage+'ı gibi benzer hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Apple'ın mevcut reklam biçimleri arasında yer alan arama sekmesi ve arama sonuçları sayfasında bulunan reklamların yanı sıra, uygulama ürün sayfalarında görünen "You might also like" reklamları ve App Store'un "Today" sekmesindeki reklamlar da bulunuyor. Yeni yapay zeka destekli reklam aracı sayesinde reklamverenler, bütçelerini, maliyet hedeflerini, ulaşmak istedikleri kitleleri ve hedef ülkeleri belirleyebiliyor. Algoritma ise markanın reklamlarının mevcut dört format arasında en iyi nereye yerleştirileceğine otomatik olarak karar veriyor.

Şu anda Apple, bu aracı App Store içinde test ediyor ancak uzmanlara göre ilerleyen zamanlarda bu aracın diğer Apple ürünlerine de genişleyebileceği öngörülüyor. Apple News, Stocks ve Sports gibi diğer uygulama ve hizmetlerin de bu yapay zeka ile geliştirilmiş reklam yerleşimlerinden faydalanabileceği tahmin ediliyor. Bu hamle, Apple'ın reklam stratejilerini ve yapay zeka kullanımını daha da genişletme yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.