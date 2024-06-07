Apple, yapay zeka özelliklerini yeni marka altında tanıtacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yapay zeka alanındaki gelişmelerle ilgili heyecan verici bir adım atıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre, Apple, yaklaşan WWDC 2024 etkinliklerinde iPhone, iPad ve Mac cihazları için hazırladığı yapay zeka odaklı özellikleri tanıtacak.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre, Apple, yaklaşan WWDC 2024 etkinliklerinde iPhone, iPad ve Mac cihazları için hazırladığı yapay zeka odaklı özellikleri duyuracak.

Yapay zeka yetenekleri tek çatı altında toplanacak

Gurman'ın iddiasına göre, Apple'ın yeni yapay zeka özelliklerini tanıtacağı marka, "Apple Intelligence" olarak adlandırılacak ve kısaltması olan "AI" ile tanımlanacak. Bu, Apple'ın yapay zeka yeteneklerini tek bir çatı altında toplayarak pazarlamak için oldukça stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Özellikle iPhone kullanıcılarını sevindirecek olan bu gelişme, günlük yaşamı kolaylaştıracak yeni özelliklerin iOS 18 ile birlikte sunulacağına işaret ediyor. Apple'ın yapay zeka alanındaki bu adımı, teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor ve kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor.