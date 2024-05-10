Apple, yeni iPad reklamı nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı

Apple'ın son iPad modellerini tanıtmasıyla birlikte, firmanın bir reklamı büyük tartışmalara neden oldu.

Apple, son iPad modellerini duyurdu, içlerinde yeni M4 işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü tabletler, yapay zeka uygulamaları için kullanıcıya önemli bir destek sağlayacak ve dijital dünyada büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. Ancak, tabletlerin tanıtımından önce Apple'ın bir reklamı gündeme bomba gibi düştü.

Apple, özür diledi

Yeni iPad Pro reklamı, internette oldukça popüler olan "press altında eşya ezme" videolarına gönderme yapıyor. Apple, dev press'in içine piyanolar, gitarlar, kitaplar, fotoğraf makineleri, resim malzemeleri, oyuncaklar ve diğer günlük eşyaları koyarak, tüm bunları ezerek gösteriyor. Sonunda, press'in açılmasıyla içeride sadece iPad Pro'nun kaldığını görüyoruz.

Reklam büyük bir tepkiyle karşılaştı. Apple, Ad Age'e yaptığı açıklamada, reklamın hedefini kaçırdığını ve şirketin değerlerine ters düştüğünü düşünen insanlardan özür diledi.

Reklama tepki gösterenler, reklamın, yapay zeka devriminin müzisyenlerden, yazarlardan, ressamlardan ve fotoğrafçılardan artık gerek olmadığı ve her işin yapay zeka tarafından yapılabileceği bir dönemin başlangıcını ima ettiğini savunuyorlar. Bu da, insanların mesleklerini bırakmak zorunda kalacağı ve teknolojinin insanların yerini alacağı endişelerini beraberinde getiriyor.

Bu bakış açısına göre, reklamda ezilenler sadece eski eşyalar değil, aynı zamanda bu eşyaları temsil eden meslekler de tehlikeye giriyor. Bu nedenle, Apple'ın reklamı, yapay zekanın insanların işlerini ellerinden alabileceği endişelerini artırarak, tartışmalara yol açıyor.