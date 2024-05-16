Apple, yeni işletim sistemleri ve erişilebilirlik odaklı yeniliklerle kullanıcı deneyimi sunuyor

Apple, yeni işletim sistemleri ve erişilebilirlik odaklı yeniliklerle donatılmış cihazlarıyla kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeye hazırlanıyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bu yıl içinde iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 gibi yeni işletim sistemlerini kullanıcılarına sunacak. Yeni işletim sistemlerinin bir öncüsü olarak, erişilebilirlik odaklı yeniliklerin önizlemesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu duyuru, 16 Mayıs'ta kutlanan Dünya Engelliler Farkındalık Günü'ne yakın bir tarihte yapıldı.

Yeni işletim sistemleriyle gelecek erişilebilirlik özellikleri

Yeni özellikler ve güncellemelerle iPhone ve iPad kullanıcıları, cihazlarını daha kolay ve etkili bir şekilde kontrol edebilecekler. Göz izleme teknolojisi ile kullanıcılar, göz hareketlerini kullanarak cihazlarını kontrol edebilecekler. Ayrıca, müzikler titreşimler aracılığıyla engelli bireylere iletilirken, VoiceOver sesli klavyelere sesli kısayollar eklenecek. Bu yeni güncelleme ayrıca, araç hareketlerine karşı kullanıcıları uyarabilecek.

CarPlay için de bir dizi yenilikler geliyor. Sesli kontrol özelliği ile kullanıcılar, CarPlay'i daha kolay ve güvenli bir şekilde kullanabilecekler. Ses Tanıma özelliği, etraftaki sesleri yazılı uyarılarla kullanıcılara aktaracak. Ayrıca, CarPlay renk filtrelerine de sahip olacak.

visionOS 2 ile Apple, az işiten veya işitme engelli kullanıcılar için Live Captions özelliğini başlıklara getiriyor. Bu özellik, konuşmaları takip etmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, VoiceOver uygulamasına yeni sesler ve kontroller eklenecek, okuma gerektiren uygulamalarda büyüteç özelliği kullanılabilecek.

Apple, konuşma güçlüğü çeken veya konuşamayan kişiler için Mandarin dilinde iletişim imkanı sunacak. Fiziksel zorluk yaşayanlar, cihazlarda ekranın bir kısmını kullanarak tamamını kontrol edebilecekler ve kamera kontrollerini ekrana dokunarak gerçekleştirebilecekler.

Apple'ın iOS 18'i, 10 Haziran'da düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.