Apple, yeni model üretemiyor mu?

Her sene yeni bir telefon modeli ortaya çıkıyor. Ancak tasarımcılar bir kısır döngü içerisine girebilir. iPhone 16'nın ortaya çıkan görselleri, akıllara tasarımcıların kısır döngüye girdiğini akıllara getirdi.

Yeni iPhone modellerinin tasarımlarında eskiden olduğu gibi büyük yeniliklerin olmaması, birçok kişinin şikayetlerine neden oluyor. Artık pek çok kişi, Apple'ın telefonlarındaki tasarım değişikliklerinin eskisi kadar çarpıcı olmadığını düşünüyor.

APPLE YENİ MODEL ÜRETEMİYOR

Apple, tüketicilerini benzersiz ve devrimsel tasarımlarla alıştırmıştı. Ancak her yıl yeni bir telefon çıkarmak zorunda kalan şirket, zamanla tasarım konusunda sınırlarını zorlamış olabilir. Sonuç olarak, her yeni iPhone modeli, önceki modellere büyük benzerlikler taşımaya başladı. Örneğin, sızdırılan görüntülere göre, 2024 model iPhone 16'nın, iPhone 12'ye oldukça benzediği görülüyor.

Apple tarafından henüz resmi olarak yayınlanmamış olsa da, hayranlar şirketten gelen ipuçlarını kullanarak cihazın tasarımını tahmin ediyorlar. Elde edilen görüntü, iPhone X, iPhone 11 ve iPhone 12'nin tasarımlarına benziyor.

iPhone 16'nın, son iPhone modellerinde kullanılan diyagonal kurulumun yerine, iki lensli dikey bir kamera düzenine sahip olabileceği iddia ediliyor. Bu da cihazı iPhone X ve 11'in bir karışımı haline getiriyor.

Ortaya çıkan görüntü sadece bir tahmin olsa da, daha önce doğru iPhone sızıntıları yapan bir hesap tarafından paylaşılan sızdırılmış iPhone 16 şemalarıyla uyumlu görünüyor. Dolayısıyla, bu iddiaların gerçeğe dönüşme ihtimali oldukça yüksek.

Eğer Eylül 2024'te iPhone 16 piyasaya çıkarsa ve bu tasarım tahminleri doğru çıkarsa, kimse şaşırmayacak. Apple, tasarım ilhamı için kendi ürün geçmişine dönmekte bir sakınca görmüyor gibi görünüyor. Ancak, bu durum, telefonun geri kalanının büyük bir tasarım değişikliği sunmayacağı anlamına geliyor.

Apple yöneticileri, tasarımın tüketicileri yeterince etkilememesi durumunda satışların %15 oranında düşebileceğinden endişe ediyorlar. Ancak şirket, bazı yılları nadasa bırakarak önceki telefonlardan kar elde etmeyi sürdürürken, daha gelişmiş tasarım ve teknolojiye sahip modeller sunmak için çalışıyor gibi görünüyor. Eylül 2024 ve iPhone 16'nın çıkışıyla birlikte, bu konudaki belirsizliklerin sona ermesi bekleniyor.