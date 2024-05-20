Apple'dan 2028 kararı!

Apple'ın Hindistan'daki iPhone üretim oranı 2028'e kadar yüzde 25'e çıkabilir.

Hindistanlı bir üst düzey yetkili, Apple'ın Hindistan'daki iPhone üretim oranını 2028 yılına kadar yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmayı planladığını açıkladı.

Apple'ın Hindistan'daki iPhone üretimi artıyor

The Register'ın aktardığı bilgilere göre, Apple, Hindistan'daki tedarik zincirlerini oluşturma çalışmalarına zaten başlamış durumda. Üretimin büyük bir kısmı Tayvanlı Foxconn ve Tata Electronics gibi şirketler tarafından gerçekleştirilecek. Foxconn, Apple'ın en büyük üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Hindistan, Apple'ın üretiminin yalnızca yüzde 7'sinden sorumluydu. Ancak 2023'ün sonunda bu oran yüzde 14'e yükselmiş durumda. Hindistan'da üretilen modeller arasında şu anda iPhone 12, 13, 14 ve 15 bulunuyor.

Hindistan Başbakanı Modi'nin PLI (Üretim İçin Yerli Kapsama) programı, teşvikler ve sübvansiyonlar aracılığıyla belirli sektörlerdeki üretimi artırmayı hedefliyor. Bu program, Apple'ın Çin dışındaki tedarik zincirini genişletme stratejisine büyük ölçüde uyum sağlıyor.

COVID-19 salgını ve fabrika kapatmaları öncesinde, pazar araştırma firması Counterpoint tarafından Foxconn'un Zhengzhou fabrikasının tüm iPhone'ların yüzde 85'ini ürettiği tahmin ediliyordu. Ocak 2023'te Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Apple'ın "yüzde 25'e kadar" üretim hedefine ulaşmayı planladığını belirtmişti. Ancak bu yüzde 25'in kesin bir sınır mı olduğu veya üretim hatlarının transferinin devam edip etmeyeceği konusu hala belirsizliğini koruyor.