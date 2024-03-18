Apple'dan adım! Gemini iPhone'lara mı gelecek?

Teknoloji dünyasında heyecan yaratan bir gelişme yaşanıyor. Apple, Google'ın güçlü yapay zeka modeli Gemini'yi iPhone'lara getirmek için adımlar atıyor.

Apple ve Google arasındaki yapay zeka rekabetinde yeni bir dönem başlıyor. Son haberlere göre, Apple, Google'ın güçlü yapay zeka modeli Gemini'yi iPhone'lara getirmeyi planlıyor. Bloomberg'in bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Apple'ın, Google'ın yapay zeka yeteneklerini iOS 18'e entegre etmek için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Bu adım, Apple'ın yapay zeka alanındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor

Samsung'un üretken yapay zeka modeli Gemini, özellikle Galaxy S24 serisinde dikkat çekmişti. Apple'ın bu adımıyla, Google'ın güçlü yapay zeka teknolojisi iPhone kullanıcılarına sunulabilir. Ancak, Apple ve Google arasındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve anlaşmanın WWDC gibi bir etkinlikte duyurulabileceği belirtiliyor.

Apple'ın yapay zeka alanındaki ilerleyişi, rakipleri olan Microsoft ve Google'ın gerisinde olduğu düşünülüyor. Ancak, CEO Tim Cook'un açıklamalarına göre, Apple bu alana büyük yatırımlar yapmayı sürdürüyor ve çığır açan yenilikler sunmayı hedefliyor. Şirketin içinde Ajax adı verilen büyük dil modeli üzerinde çalıştığı ve basit bir sohbet robotu olan Apple GPT'yi test ettiği belirtiliyor.

Apple'ın Google'ın yapay zeka modelini iPhone'lara entegre etme adımı, teknoloji dünyasında heyecan yaratırken, anlaşmanın sonucu ve detayları merakla bekleniyor.