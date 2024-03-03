Apple'dan aşina olunan özellik, Realme de olacak!

Realme, teknoloji sektöründe uygun fiyatlarla yüksek performans sunan cihazlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, son olarak, Apple'ın öncü özelliklerinden birini kendi telefonlarında kullanmaya hazırlanıyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi Realme, uygun fiyatlarla yüksek performans sunan cihazlarıyla dikkat çekiyor. Amiral gemisi özelliklerini erişilebilir fiyatlarla sunarak kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, kendi ürünlerini geliştirmenin yanı sıra farklı tarzda ürünleri piyasaya sürmek için ortaklıklar da yapıyor.

APPLE'DAN AŞİNA OLDUĞUMUZ BİR ÖZELLİK, REALME'NİN YENİ TELEFONUNDA KENDİNİ GÖSTERİYOR

Realme, sektörde rekabeti artırmak için önde gelen özellikleri cihazlarına entegre etmeye devam ediyor. Apple'ın dinamik adasına benzer şekilde, Realme'de "mini kapsül" adı altında benzer bir özelliğe yer verilmişti. Şimdi ise Apple'dan aşina olduğumuz bir özellik, Realme'nin yeni telefonunda kendini gösteriyor.

Realme'nin yaklaşan 12 5G modelinde sunacağı "dinamik buton" özelliği, Android tarafında diğer üreticiler için bir öncü olabilir. Bu özellik, eylem düğmesine atanabilen farklı işlevleri içeriyor. Deklanşör, el feneri, sessiz mod, uçak modu gibi işlevlerin yanı sıra egzersiz modu gibi seçenekler de bulunuyor.

Realme 12 5G'nin MediaTek Dimensity 6100+ işlemci ve 8 GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 108 megapiksel ana kamera gibi heyecan verici özelliklerle donatılmış. Telefonun 6 Mart'taki tanıtım etkinliğinde daha fazla detay ortaya çıkacak ve dinamik buton özelliğiyle ilgili daha fazla bilgi edinme fırsatı sunacak.