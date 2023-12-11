Apple'dan Bepeer açıklaması geldi

Apple'dan Bepeer açıklaması geldi
Apple, Android'de iMessage kullanılmasını sağlayan yeni Beeper mini uygulamasının neden çalışmadığını açıkladı.

Beeper ekibi, kullanıcıların Android cihazlarından doğrudan iMessage mesajları göndermelerine olanak tanıyan bir yöntemi duyurduktan kısa bir süre sonra, bu yöntemin çalışmamaya başladığı bildirildi. Apple, nihayet konuyla ilgili bir açıklama yaparak, kullanıcılarını koruma amacı güttüğünü söyledi.

Apple'ın kıdemli PR yöneticisi Nadine Haija, yaptığı açıklamada, "iMessage'a erişim sağlamak amacıyla sahte kimlik bilgilerinden yararlanan teknikleri engelleyerek kullanıcılarımızı korumak için adımlar attık" dedi. Beeper, Apple'ın sunucularını kandırarak dışarıdan müdahale etmeye çalıştığı bir yöntem kullanıyordu.

Beeper, kullanıcılarının gizliliği ve güvenliğini koruduğunu iddia ediyor, ancak Apple bunu doğrulayamıyor ve kullanıcıları için risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Apple'ın, Beeper Mini'yi engellediği bu gelişme, iki firmanın iş birliği konusundaki zorlukları bir kez daha ortaya koyuyor. Beeper ekibi, iMessage'ı Android'e getirme konusundaki çabalarını sürdürüyor ve yaşanan bu engellemeye rağmen hizmeti çalışır hale getirmek için çaba gösteriyor.

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