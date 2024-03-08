Apple'dan, ekranlarda kırılma ve kırışma sorununu çözecek patent!

Apple'ın katlanabilir ekranlarla ilgili yeni bir patenti yayımlandı. Bu patent, ekranda oluşan kırışıklık veya kırılmaları kimyasal madde desteği ile ortadan kaldırıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni bir patentle gündeme geldi. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), bugün Apple'ın önemli bir patentini yayınladı. Bu gelişme, daha önce paylaştığımız haberlerde dile getirilen iddiaları doğruluyor. Apple, katlanabilir ekranlı MacBook Pro üzerinde çalışıyor.

PATENT SADECE MACBOOK PRO İÇİN DEĞİL

Apple'ın yeni patenti, katlanabilir ekran teknolojisine önemli bir katkı sunabilir. Patent belgelerine göre, Apple, ekranın katlandığı yerlerde kırılma veya kırışıklık sorununu çözmek için yeni bir yöntem geliştirmiş durumda. Bu yöntem, ekranın katlanan kısmına kimyasal bir destek sağlamayı amaçlıyor, böylece katlanabilir ekranlı cihazların karşılaştığı önemli bir problemi ortadan kaldırıyor.

Özellikle dikkat çeken bir nokta ise, bu patentin sadece bir MacBook Pro için değil, diğer Apple cihazlarında da kullanılabileceği. Yani, Apple'ın katlanabilir ekran teknolojisini iPhone veya iPad gibi farklı ürünlerinde de kullanma olasılığı bulunuyor. Ancak, henüz bu konuda net bir adım atılmış değil ve Apple'ın bu teknolojiyi hangi ürünlerinde kullanacağı belirsizliğini koruyor.

Apple'ın katlanabilir ekran teknolojisiyle ilgili diğer ayrıntılar da merak uyandırıcı. Şirket, ekranı içe doğru katlayarak bir menteşe yardımıyla bu işlemi gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak, en önemli husus yine ekranın kırışıklık veya kırılma sorununu aşabilmek üzerine odaklanıyor. Bu alanda yapılan çalışmalar, gelecekte Apple'ın inovatif ürünlerine yön verebilir.