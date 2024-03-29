Apple'dan en hassas ürünlere bile erişimi bulunan eski çalışanına dava! Bilgileri sızdırmış

Eski bir iOS mühendisinin Vision Pro ve Journal uygulamalarına ilişkin bilgileri sızdırdığı iddiasıyla Apple tarafından dava açıldı.

Apple, geliştirdiği Journal uygulaması ve Vision Pro gibi cihaz ayrıntılarını sızdırdığı iddiasıyla eski bir iOS mühendisine dava açtı.

En hassas ürünlere erişimi bulunuyordu

Davanın detaylarına göre, Aude'un sızdırdığı bilgiler arasında, şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla Wall Street Journal gazetecisiyle kurduğu 1.400'den fazla bağlantı ve The Information'daki bir başka gazeteciye gönderdiği 10 binden fazla kısa mesaj bulunuyor. Apple, Aude'un aynı zamanda bir telefon görüşmesinde Journal uygulamasının son özelliklerinin bir listesini sızdırdığını da iddia ediyor.

Andrew Aude, 2016 yılında Apple'da pil performansını optimize etmeye odaklanan bir iOS mühendisi olarak göreve başlamıştı. Ancak Apple'ın avukatlarına göre, Aude'un pozisyonu gereği şirketin en hassas ürünleriyle ilgili bilgilere erişimi bulunuyordu.

Apple, sızıntıların 2023'ün sonlarına kadar fark edilmediğini belirtiyor ve Aude'un sızıntıları reddettiğini ancak daha sonra en az iki gazeteciye bilgileri sızdırdığını itiraf ettiğini iddia ediyor. Şirket, işten çıkarılan Aude'u dava ederek, tazminat, ikramiye ve hisse senedi opsiyonlarının iadesini talep ediyor.