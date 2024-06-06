Apple'dan iPhone ve Apple Watch sahiplerini üzecek değişiklik! O uygulama sona eriyor

Apple, iPhone ve akıllı saatleriyle ilgili önemli bir karar aldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone ve Apple Watch kullanıcılarını üzecek önemli bir karar aldı. Şirket, onarım ve garanti prosedürlerinde yaptığı değişiklikle, ekranlarında oluşan kılcal çatlaklar için artık ücretsiz değişim yapmayacağını duyurdu. Bu karar, kullanıcıların bu tür hasarlar için ödeme yapmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Ücretsiz ekran değişimi tarih oluyor

Apple, bugüne kadar ekranında kendi kendine oluşan kılcal çatlaklar için ücretsiz ekran değişimi hizmeti sunuyordu. Eğer cihazın kasasında herhangi bir hasar yoksa ve yalnızca ekranda kılcal bir çatlak oluşmuşsa, kullanıcılar ücretsiz olarak ekranlarını değiştirebiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, Apple artık bu tür durumlarda servis ücreti talep edecek. Bu değişiklik, özellikle telefon ve saatlerini dikkatli kullanmalarına rağmen küçük çatlaklarla karşılaşan kullanıcılar için büyük bir hayal kırıklığı olacak.

iPad ve Mac sahiplerine müjde

Apple’ın bu yeni politikası yalnızca iPhone ve Apple Watch modelleri için geçerli olacak. iPad ve Mac kullanıcıları ise bu değişiklikten etkilenmeyecek. Bu cihazlarda oluşabilecek kılcal çatlaklar, eğer cihazın kasasında başka bir hasar yoksa, hala ücretsiz olarak değiştirilecek. Bu durum, iPad ve Mac sahipleri için bir teselli niteliğinde.

Apple’ın bu kararı neden aldığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak, bu değişikliğin Apple Watch ve iPhone kullanıcıları arasında hoşnutsuzluk yaratacağı kesin. Kullanıcılar, cihazlarını her ne kadar dikkatli kullanırlarsa kullansınlar, ekranlarında oluşabilecek küçük çatlaklar için artık ceplerinden ekstra para çıkarmak zorunda kalacaklar. Bu durum, Apple’ın müşteri memnuniyeti politikasıyla ilgili soruları da beraberinde getirebilir.