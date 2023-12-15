Apple'dan iTunes için güncelleme geldi

Apple'dan iTunes için güncelleme geldi
Apple, iPhone, iPad ve Mac'ler kadar sık olmasa da iTunes programını güncelledi.

iTunes'un Windows için 12.13.1 sürümü, güvenlik odaklı bir güncelleme olarak Mart 2023'te yayınlandı. Bu güncelleme, güvenlik iyileştirmelerine ek olarak yeni cihazlar için destek eklemektedir. Yeni özellik eklenmemiş olsa da, Apple'ın sürüm notlarına göre güvenlik iyileştirmeleri nedeniyle kullanıcıların mümkün olan en kısa sürede bu yeni sürüme geçmeleri öneriliyor.

Apple, iTunes'u güncellemeye devam ediyor

Mac tarafında, iTunes programı uzun bir süredir yerini Finder ve TV uygulamalarına bırakmış durumda. Ancak, Apple hala Windows platformu için iTunes'u düzenli aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Güncel sürümü, kullanıcılar Microsoft Store üzerinden veya Apple'ın resmi web sitesinden indirebilirler. Güvenlik odaklı bu güncellemelerin kullanıcıları korumak adına önemli olduğu vurgulanmaktadır.

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