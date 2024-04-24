Apple'dan, "Let Loose" temalı özel etkinlik

Apple, yeni bir özel etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor ve heyecanla beklenen yeni iPad modellerini tanıtacak.

Apple, yeni bir özel etkinlik için hazırlıklara başladı. "Let Loose" (özgür ol) temasıyla 7 Mayıs'ta gerçekleşecek olan etkinlik, merakla beklenen yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin tanıtımına ev sahipliği yapacak.

Etkinlik Apple.com üzerinden yayınlanacak

Özellikle ekim ayında herhangi bir etkinlik olmaması nedeniyle, yeni iPad modelleri için beklentiler yükseldi. Geçmişte iPad etkinlikleri genellikle sonbahar aylarında düzenleniyordu, ancak geçen yılın sessizliği ve mevcut iPad Pro modelinin son güncellemesinin Ekim 2022'ye, iPad Air'in ise Mart 2022'ye dayanmasıyla, kullanıcılar Apple'ın bu cihaz serisi için planlarını merak ediyordu.

Apple Pencil'a işaret eden görsel, Pencil serisinin de bir güncelleme alabileceğine işaret ediyor olabilir. 2020'de piyasaya sürülen mevcut model, uzun bir raf ömrü sunmasıyla biliniyor. Bu nedenle, Magic Keyboard için de bir güncelleme bekleniyor olabilir.

Son olarak, etkinlikte iki yeni iPad Pro cihazı ve iki yeni iPad Air cihazı olmak üzere toplamda dört iPad modelinin tanıtılması bekleniyor. Apple, etkinliği Apple.com üzerinden canlı olarak yayınlayacak.