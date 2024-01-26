Apple'dan önemli hamle! App Store dışından uygulamaya yeşil ışık

Apple'dan beklenen hamle geldi. Şirket, AB yasaları nedeniyle App Store'da önemli değişimlere imza atarak, üçüncü taraf uygulamalara izin verdi.

Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) çerçevesinde önemli değişikliklere gitme kararı aldı.

Apple, Avrupa'da kullanıcıların App Store dışındaki platformlardan uygulama indirebilmelerine izin verecek. Bu, geliştiricilere iOS uygulamalarını farklı platformlar aracılığıyla sunma imkanı tanıyacak.

Artık Apple Store dışındaki uygulamalar da indirilebilecek

App Store dışında dağıtılan uygulamalardan Apple, komisyon talep etmeyecek. Ayrıca alternatif ödeme sistemleri için de komisyon alınmayacak. Geliştiriciler, kendi ödeme sistemlerini entegre edebilecek ve kullanıcılara farklı ödeme seçenekleri sunabilecek.

Geliştiriciler, Apple'ın güvenlik, müşteri hizmetleri ve kullanıcı deneyimi kriterlerini karşıladıkları sürece kendi uygulama pazarlarını oluşturabilecek. Ancak bu mağazaların güvenlik ve gizlilik süreçlerinden geçmesi gerekecek.

AB ülkelerindeki iOS uygulamalarından alınan komisyon oranı %17 olacak. Eğer Apple'ın kendi ödeme sistemini kullanırlarsa %3'lük bir ek komisyon ödemesi yapmaları gerekecek.

Safari tarayıcısında yapılan değişiklikler arasında, kullanıcılara tarayıcı seçimini daha açık bir şekilde sunma ve diğer tarayıcıların tam versiyonlarına erişim sağlama bulunuyor.

Bu değişikliklerin sadece AB ülkelerini kapsayacağı belirtiliyor ve diğer bölgeler için benzer adımların atılmayacağı ifade ediliyor. Apple, bu kararın kullanıcı güvenliği ve deneyimi açısından en iyi seçenek olduğunu savunuyor.