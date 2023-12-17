Apple'dan "şartlı indirim" sistemi geliyor!

Apple'dan "şartlı indirim" sistemi geliyor!
Abonelikler üzerine yoğunlaşan Apple, geliştiricilerin abonelik fırsatı sunacağı "şartlı indirim" sistemini uygulamaya almaya hazırlanıyor.

Apple'ın rüşvet iddiaları ve rekabeti baskılamak amacıyla Visa ve Mastercard'a teklifte bulunmakla suçlanması oldukça önemli bir gelişme. Ancak, bu iddiaların doğruluğu ve hukuki süreç sonucunda ortaya çıkacak detaylar henüz bilinmiyor.

Apple'dan şartlı indirim geliyor

Diğer yandan, App Store tarafında yapılan güncellemeler ve özellik eklemeleriyle ilgili duyurular, Apple'ın platformunu geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle şartlı indirim imkânı sunan yeni özellik, geliştiricilere ve kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayabilir. Bu, abonelik tabanlı uygulamalar arasında rekabetin arttığı bir ortamda geliştiricilere daha fazla esneklik sunabilir.

Geliştiricilere bırakılan karar, sistemin nasıl kullanılacağı ve fiyatlandırmanın nasıl olacağı konusunda önemli bir etken. Bu, geliştiricilere kendi stratejilerini belirleme özgürlüğü tanıyarak çeşitli uygulama modellerini destekleyebilir.

Ancak, sistemin ne kadar işlevsel ve kullanışlı olacağını tam olarak değerlendirmek için önümüzdeki ayları beklemek gerekebilir. Kullanıcıların ve geliştiricilerin geri bildirimleri, sistemin başarısı ve iyileştirilmesi gereken alanlar hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır.

Özellikle, 2024 yılında sistemin tam anlamıyla kullanıma açılması planlandığına göre, Apple'ın bu yeni özelliği nasıl yöneteceği ve kullanıcıların ne derecede benimseyeceği ilerleyen zamanlarda netleşecektir.

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