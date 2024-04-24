Apple'dan yapay zeka için önemli bir adım daha

Apple'ın mobil teknolojilerdeki liderliği, yapay zeka alanındaki adımlarıyla da güçlenmeye devam ediyor.

Yapay zeka, mobil teknolojilerin geleceği için önemli bir rol oynuyor ve Apple da bu alanda büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. iOS 18'in yayınlanmasına birkaç ay kala, şirketin yapay zeka konusundaki iddiası artıyor. Apple, bu hedefe ulaşmak için önemli bir adım attı ve büyük dil modellerini akıllı telefonlarda çalıştırmak konusunda uzmanlaşmış Fransız startup Datakalab'ı satın aldı.

Daha hızlı ve güvenli yanıtlar sunacak

Datakalab'ın Aralık 2023'te yapılan satın alımı, Apple'ın yerleşik yapay zeka yeteneklerini geliştirme stratejisini güçlendirdi. Bu satın alma, algoritma sıkıştırma ve gömülü yapay zeka konularında uzmanlaşmış bir ekip getirdi. Bu hamle, Apple'ın bulut tabanlı çözümler yerine cihaz içi yapay zekaya odaklanarak daha hızlı ve güvenli yanıtlar sunma hedefine ulaşmasına yardımcı olacak.

Bu gelişmeler, Apple'ın iOS 18'in yapay zeka özelliklerine büyük önem verdiğini gösteriyor. Şirket, bulut tabanlı çözümler yerine cihaz içi yapay zeka ile rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Google, Microsoft ve OpenAI gibi rakiplerinden farklılaşmasını sağlayabilir.

Ancak, bazı kullanıcılar için bu yaklaşımın bir dezavantajı olabilir. Cihaz içi yapay zeka, bazı durumlarda daha az güçlü ve bilgili olabilir. Ancak, bu yaklaşımın getirdiği avantajlar arasında daha hızlı ve daha güvenli yanıtların yanı sıra kullanıcı gizliliğinin korunması da bulunuyor.

Tüm bu gelişmeler, Apple'ın iOS 18'in yapay zeka odaklı özelliklerine büyük önem verdiğini ve bu alanda büyük bir ilerleme kaydetmeyi hedeflediğini gösteriyor.