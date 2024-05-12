Apple'dan yapay zeka ile sesli notlarını yazıya dönüştürme özelliği!

Yapay zeka teknolojileri, akıllı telefon uygulamalarının gelişiminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Son olarak, Apple'ın Sesli Notlar uygulamasında yapay zeka tabanlı bir özelliğin test edilmesiyle ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu yeni özellik, ses kayıtlarını metne dönüştürme yeteneği sunarak, kullanıcıların sesli notları daha kolay bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyor.

Samsung ve Google'un yapay zeka konusundaki ilerlemeleri Apple'ı geride bırakmış olabilir ancak Apple, ürünlerine yapay zeka özellikleri eklemek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Son ortaya atılan bir söylenti, iOS 18'in yakında duyurulacak olan Sesli Notlar uygulamasının, ses kayıtlarını yapay zeka ile yazıya dönüştürebileceğini iddia ediyor.

iOS 18'in "Sesli Notlar" uygulaması, yapay zeka ile birleşiyor

AppleInsider'a bilgi veren kaynaklar, yeni yapay zeka özelliğinin, Sesli Notlar'da sadece özet çıkarmanın ötesine geçerek ses kayıtlarının transkriptini de oluşturabileceğini belirtiyor. Bu özelliğin, Apple'ın geçtiğimiz sonbaharda iOS 17'de tanıttığı Canlı Sesli Mesaj özelliğine benzer şekilde çalışması bekleniyor. Nisan ayında AppleInsider tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu özelliklerin iOS 18'in yanı sıra Notlar uygulamasında da kullanılabileceği belirtiliyor. Ayrıca, MacOS ve iPadOS'teki Sesli Not uygulamalarında da yer alması planlanıyor.

Eğer bu iddialar doğruysa, Apple, ses kayıtlarının yapay zeka ile metne aktarılması konusunda rakiplerini takip ediyor olacak. Google uzun zamandır Recorder uygulamasında canlı otomatik transkripsiyon sunarken, Samsung'un bu yılki Galaxy S24 telefonlarında piyasaya sürdüğü Galaxy AI da konuşmaları tercüme edebiliyor ve notları özetleyebiliyor.

Diğer AppleInsider raporlarına göre, Sesli Notlar'a eklenen otomatik çeviri özelliğinin, Apple'ın bu yıl yazılıma ekleyeceği ilk yapay zeka özelliği olacağı iddia ediliyor. Ayrıca, Safari'ye web sayfalarını özetlemek ve Mesajlar uygulamasına büyük konuşma dizilerini özetlemek için de benzer yapay zeka özelliklerinin geleceği belirtiliyor.

Özelliklerin bulut yerine cihaz üzerindeki yapay zeka üzerinde çalışacağı da belirtiliyor. Bu durum, Apple'ın kullanıcı verilerinin gizliliğine verdiği önemi gösteriyor çünkü bulut tabanlı yapay zeka kullanımı, kişisel bilgilerin cihazdan dışarı çıkarılmasını gerektiriyor ve bu da veri güvenliği risklerini artırıyor.