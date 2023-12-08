Apple'ın 2024'te tanıtacağı ürünleri sızdırıldı!

Apple'ın 2024 için sızdırılan bilgilerine göre, M3 işlemcili MacBook Air ve iPad Pro'nun da dahil olduğu birçok ürün yeni yılın ilk yarısında tanıtılacak.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın ortaya attığı yeni bir söylentiye göre, Apple'ın 2024 yılının ilk yarısına dair ürün yol haritası sızdırıldı. Gurman, önümüzdeki aylar için Apple'ın yeni iPad Pro, iPad Air, M3 MacBook Air modelleri ve yeni aksesuarlar üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

2024'te Apple'ın tanıtacağı ürünler

Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre:

iPad Pro:

Mart ayı sonunda piyasaya sürülmesi beklenen iPad Pro, M3 işlemciye ve OLED ekrana sahip olacak.

Ana değişiklik olarak M3 işlemci ve OLED ekran öne çıkacak.

iPad Air:

Yeni iPad Air, 12.9 inçlik bir modelle birlikte piyasaya sürülecek.

M3 işlemci, Pro modeline özgü olacak, bu nedenle iPad Air muhtemelen M2 çipini kullanacak.

Magic Keyboard ve Apple Pencil:

Apple'ın Magic Keyboard'u, daha sağlam bir çerçeve ile iyileştirilecek.

Yeni bir Apple Pencil modeli ile üçüncü nesle geçilecek, her ikisi de USB-C ile gelecek.

M3 MacBook Air:

Apple, yeni M3 MacBook Air modellerini Ocak veya Şubat ayında duyurabilir ve satışlar Mart ayında başlayabilir.

Hem 13 inç hem de 15 inç modeller için MacBook'lara bir güncelleme yapılacak.

Bu yeni ürünlerin duyurulması için Apple'ın Mart ayında bir etkinlik düzenleyebileceği belirtiliyor. Ayrıca Apple Vision Pro adlı bir cihazın da Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. Ancak bu cihazın piyasaya sürülme tarihi 2024'ün başları olarak belirtiliyor.