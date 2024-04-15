Apple'ın App Store'daki oyun emülatörü kaldırıldı

App Store'da yayımlanan "iGBA" isimli oyun emülatörü, Apple politikalarını ihlal etmesi nedeniyle kaldırıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın oyun emülatörlerine yönelik tutumundaki değişiklikler, son günlerin dikkat çeken konularından biri haline geldi. Apple'ın App Store'da emülatör uygulamalarına izin vermesiyle ilgili atılan adımlar, hem heyecan yarattı hem de bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir olay da bu tartışmalara bir örnek teşkil etti.

Sıkı denetim politikasının bir sonucu

Oyun emülatörlerinden biri olan iGBA'nın App Store'a eklenmesi, özellikle oyunseverler arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak, uygulamanın kısa bir süre sonra App Store'dan kaldırılması, Apple'ın politikalarına uyum sağlayamayan uygulamaların kaderini bir kez daha gözler önüne serdi.

Apple, uygulamanın kaldırılma nedeni olarak yayımlama politikasındaki spam ve telif hakkı ihlallerini gösterdi. Gerçekte, iGBA'nın GBA4iOS adlı bir emülatörün kopyası olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Apple'ın sıkı denetim politikasının bir sonucu olarak değerlendirildi.

iGBA, kısa sürede App Store'da yükselerek popülerlik kazandı ve üst sıralara yerleşti. Ancak, uygulama kullanıcılar arasında GBA4iOS benzerliği ve reklam yoğunluğu gibi konularla ilgili şikayetlere neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, kullanıcılar uygulamanın orijinalliğinden ve kullanıcı deneyiminden ödün verdiğini ifade ettiler.

GBA4iOS'un geliştiricisi Riley Testut, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, orijinal emülatörün taklit edilmesine izin vermediklerini ve bu durum karşısında çaresiz kaldıklarını belirtti. Ancak, iGBA ekibinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Apple'ın App Store'daki emülatör politikaları ve uygulamaların denetimi konusundaki tutumu, oyunseverlerin ve uygulama geliştiricilerinin dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Bu olay, şirketin platformunda yer alan uygulamaların kalitesi ve güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.