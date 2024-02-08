Apple'ın bu uygulamaları, Windows'a geldi! Kolayca indirebileceksiniz

Apple uygulamalarını, artık Windows bilgisayarlarda kullanabileceğini açıkladı. Microsoft'tan gelen açıklamaya göre Apple uygulamaları, Microsoft Mağazası üzerinden indirilebilecek.

Apple, Android platformunda Spotify ve YouTube Music gibi rakipleriyle sıkı bir rekabet içinde olsa da, Apple cihazlarında liderliğini koruyor. Ancak, tüm iPhone kullanıcılarının sadece Apple ekosistemine bağlı olmadığını belirtmek mümkün. Apple, bu kullanıcılara da hizmetlerini sunmak için Apple Music, Apple TV ve Apple Devices uygulamalarını Windows bilgisayarlarda kullanıma sunuyor.

BU HİZMETLER, FARKLI CİHAZLARDAN DA KULLANABİLECEK

Microsoft'un açıklamasına göre, bu uygulamalar Microsoft Store üzerinden indirilebilecek. Bu sayede iPhone kullanıcıları, bu hizmetleri farklı cihazlardan da kullanabilecekler.

Özellikle Apple Devices uygulaması, iPhone, iPad, iPod ve iPod touch cihazlarını Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinden güncelleme, yedekleme veya yazılımsal olarak onarma imkanı sunacak.

Ancak, şu anda bu bağlantıların sağlanması için bir kablo gerekiyor, kablosuz bağlantı özelliği henüz bulunmuyor. Bununla birlikte, bulut sistemleri kullanmadan sadece kablosuz bağlantı üzerinden yedekleme yapmak veya üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç duymamak büyük bir avantaj olabilir.

Yeni bir iPhone satın aldıklarında, kullanıcılar Apple Music veya Apple TV için bir deneme aboneliği de alırlar. Windows cihazlarda kullanılabilen resmi bir uygulama olması, bu uygulamaları daha sorunsuz ve keyifli bir şekilde deneyimleme olanağı sağlar. Bu da Apple'ın kendi ekosistemini güçlendirmesine yardımcı olur.