Apple'ın gelecek planlarında ne var?
ABD merkezli teknoloji devi Apple, geleceğe dair heyecan verici planlarıyla gündeme geldi. Mikroblog platformu X'te "Revegnus" adıyla sızıntılar paylaşan bir kaynak, Apple'ın gelecek yıllarda piyasaya süreceği ürünler hakkında bilgi verdi.
Apple'ın gelecek planları
Apple'ın 2024 ve 2025 yıllarında görece sakin bir dönem geçireceğini gösteriyor. Ancak, 2026 ve 2027 yıllarında büyük sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bu yıllarda, katlanabilir ekranlı iPhone ve karma gerçeklik destekli gözlük gibi yeniliklerle tanışabiliriz, ancak bu bilgiler henüz kesin değil.
Apple'ın planlarına göre:
2024 yılında, OLED ekranlı bir iPad ve iPhone 16'nın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yıl ayrıca, daha büyük bir ekrana sahip Pro model iPhone'un da çıkması bekleniyor.
2025 yılında, iPhone SE 4 ve 48 MP kamera çözünürlüğüne sahip iPhone'lar gibi ürünlerin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ayrıca, RAM kapasitesinin artırılması ve selfie kameraların güçlendirilmesi bekleniyor.
2026 yılında, Apple'ın katlanabilir ekranlı ilk iPhone'u ve yeni iPad modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yıl ayrıca, OLED ekranlı iPad Air, iPad Mini ve yeni MacBook modellerinin de tanıtılması planlanıyor.
2027 yılında ise, Apple'ın akıllı gözlük ve daha büyük boyutlu katlanabilir ekranlı iPad gibi ürünleri piyasaya sürmesi bekleniyor.