Apple'ın gelecek planlarında ne var?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, gelecekte piyasaya süreceği ürünlerle ilgili heyecan verici planlarını ortaya koymaya devam ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geleceğe dair heyecan verici planlarıyla gündeme geldi. Mikroblog platformu X'te "Revegnus" adıyla sızıntılar paylaşan bir kaynak, Apple'ın gelecek yıllarda piyasaya süreceği ürünler hakkında bilgi verdi.

Apple'ın gelecek planları

Apple'ın 2024 ve 2025 yıllarında görece sakin bir dönem geçireceğini gösteriyor. Ancak, 2026 ve 2027 yıllarında büyük sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bu yıllarda, katlanabilir ekranlı iPhone ve karma gerçeklik destekli gözlük gibi yeniliklerle tanışabiliriz, ancak bu bilgiler henüz kesin değil.

Apple'ın planlarına göre: