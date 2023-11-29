Apple'ın gözlüklü emojisini aşağılayıcı bulan küçük çocuk, kampanya başlattı!

Bir çocuk, Apple'dan "saldırgan ve aşağılayıcı" gözlük emojisini değiştirmesini isteyen bir imza kampanyası başlattı. Emojinin gözlük takanları aşağıladığını düşündüğünü söyleyen çocuk, daha iyi bir emoji tasarladığını da belirtti.

Oxfordshire, Peppard'dan 10 yaşındaki Teddy, Apple'da gözlük emojisini değiştirmesi için imza kampanyası başlattı. Küçük çocuk simgenin, belirgin ön dişleriyle gözlük takan insanlar hakkında yanlış izlenim verdiğine inanıyor. Bu nedenle "daha iyi" bir emoji tasarladığını ifade eden Teddy, kabul edilmesi halinde çok mutlu olacağını söyledi.

"İnsanlara inek olduğumuzu düşündürüyorlar"

Gururlu gözlük kullanıcısı, emojiyi yeniden tasarladı ve dişlek sırıtış yerine küçük bir gülümseme koydu. BBC'ye konuşan Teddy, "Bunu değiştirmek istiyoruz. Apple gözlük takan insanlar için bunu kesinlikle korkunç hale getiriyor. İnsanlara inek olduğumuzu düşündürüyorlar ve bu kesinlikle korkunç. Bu beni üzüyor ve sinirlendiriyor ve eğer ben bunu rahatsız edici buluyorsam, dünya çapında binlerce insan da bunu rahatsız edici bulacaktır" dedi.

Yeni bir emoji tasarladı

Teddy, halk arasında genellikle inek emojisi olarak adlandırılan simgenin kendi yenilemesini dahi emoji olarak adlandırdı ve teknoloji şirketinin bunu benimseyeceğini umuyor. Küçük çocuk, "İnce camları ve ince çerçeveleri var ve korkunç tavşan dişleri yerine küçük bir gülen yüzü var. Gözlük takmayı seviyorum çünkü çok daha iyi görmemi sağlıyor, ayrıca güzel ve şık görünüyorlar" şeklinde konuştu.

Teddy kampanyasını başlatmak için kuzeniyle mesajlaşırken rahatsız edici emojiyi fark ettikten sonra ilham aldığını, endişelerini öğretmenlerinden biri olan Lisa ile paylaştığını ve o da Apple'ın yöntemlerini değiştirmesini isteyen imza kampanyasını önce okulda, sonra da internette başlatmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Öğretmen Lisa, "Onun meraklı zekasını ve inandığı şeyler için savaşmasını seviyorum. Bu konuda oldukça yüksek sesle konuşuyor ama oldukça yetişkin bir şekilde ve bence bu da desteklenmeli, teşvik edilmeli ve övülmeli" dedi.

Teddy, Apple'ın fikirlerini kabul etmesi halinde bunun "harika bir duygu olacağını ve çok heyecanlanacağını" söyledi.