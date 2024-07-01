Apple'ın kamera sistemli AirPods'ları hakkında detaylar

Apple, yakında bir AirPods satışa sunacak.

Apple, kablosuz kulaklık dünyasında devrim yaratarak AirPods serisi ile büyük bir başarı yakaladı. Artık, bu ikonik ürün serisi için büyük bir yenilik geliyor. Apple, daha önce sızıntılara konu olan kamera sistemli AirPods modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair kesin tarihi duyurdu.

2026 yılında seri üretime geçecek bu yeni model, teknoloji dünyasında heyecan yaratan bir adım olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Kamera sistemli AirPods

AirPods, 2016 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünden beri, kablosuz kulaklık pazarında önemli bir konum elde etti. Rahat kullanımı, Apple ekosistemine mükemmel uyumu ve düzenli güncellemeleri ile beğenilen bu ürün, şimdi daha da yenilikçi bir model ile karşımıza çıkacak. Kamera sistemli AirPods, Apple'ın kulaklık teknolojisinde bir sonraki büyük adım olarak lanse ediliyor.

Kamera sistemli AirPods, Apple'ın yeni nesil teknolojileri entegre ettiği ilk AirPods modeli olacak. Apple'a yakın kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda, Mark Gurman ve Ming-Chi Kuo gibi isimler, bu modelin bazı çarpıcı özelliklerini açıkladılar.

İşte 2026 yılında satışa sunulacak olan bu yenilikçi kulaklığın detayları:

Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre, yeni AirPods'ta Face ID benzeri bir teknoloji kullanılacak. Bu teknoloji, kızılötesi ışınlar ile çalışacak ve çevresel görüntü değişikliklerini tespit edebilecek.

Kamera sistemli AirPods'un, uzamsal ses deneyimini iyileştirecek özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca, kızılötesi kameralar, çevresel görüntü değişikliklerini algılayarak yeni hareket kontrolleri ve insan-cihaz etkileşimi için yenilikçi çözümler sunacak.