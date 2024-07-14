Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, yeni ülkelere geliyor! Türkiye'ye gelecek mi?

Apple, teknoloji dünyasında ses getiren karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmak için kolları sıvadı. Apple, Vision Pro'nun satışa sunulacağı ülke sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor. Peki, bu yeni ülkeler arasında Türkiye var mı?

Apple, yaptığı son açıklamayla Vision Pro'nun Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'da da satışa sunulacağını duyurdu. Bu ülkelerdeki kullanıcılar, 28 Haziran'dan beri ön sipariş verebiliyordu ve 12 Temmuz itibarıyla mağazalardan da ürüne erişim sağlayabiliyorlar.

Apple Vision Pro hangi ülkelere geliyor?

Bu genişleme ile birlikte Apple Vision Pro, ABD dahil toplamda 10 ülkede erişilebilir olacak.

Apple Vision Pro ' nun resmi olarak satışa sunulduğu ülkeler şu şekilde:

Avustralya

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

Singapur

Güney Kore

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Apple Vision Pro'nun Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.