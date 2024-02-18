Apple'ın, resimleri hareketli animasyonlara dönüştüren yapay zeka aracı ortaya çıktı!

Apple'ın resimler üzerinde düzenleme ve hareketlendirmeye imkân tanıyan yeni bir yapay zeka aracı ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, üretken yapay zekâ araçları konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda paylaşılan bir haberde, Apple'ın görüntüleri düzenlemek için yeni bir yapay zekâ modeli geliştirildiği söylenmişti.

'KEYFRAMER', ANİMASYONLAR ÜZERİNDE ÇALIŞAN KULLANICILARI OLDUKÇA ETKİLEYECEK

Şimdi ise Apple'dan yeni bir hamle geldi. Bu sefer, şirket iki boyutlu görüntüler üzerinde komutlarla değişiklik yapılmasını ve hatta görüntünün hareketli hâle getirilmesini sağlayan bir yapay zekâ geliştirdi. Adını 'Keyframer' koydukları bu yapay zekâ, animasyonlar üzerinde çalışan kullanıcıları oldukça etkileyecek gibi görünüyor.

Keyframer, SVG uzantılı dosyalar üzerinde çalışıyor ve OpenAI'ın GPT-4 modelini kullanıyor. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, bir görüntü için istedikleri değişiklikleri komutlarla belirtmek. Örneğin, yukarıda verilen örnekte yıldızların parlaması veya roketin Ay seviyesinin üzerine çıkması gibi. Keyframer'ın sonuçları oldukça pratik ve kullanıcı dostu görünüyor.

Apple henüz genel kullanıma açmadığı bu yapay zekâ aracını sadece görüntüleri hareketlendirmek için değil, aynı zamanda renkler üzerinde ayarlamalar yapmak için de kullanılabileceğini belirtiyor. Örneğin, bir SVG dosyasının arka plan rengi veya içerdiği nesnelerin renkleri, Keyframer ile kolaylıkla değiştirilebilecek.

Keyframer, basit bir kullanıcı arayüzüne sahip ve sadece metin girdileriyle kullanılabiliyor. Bu da kullanmak için kod bilgisi gerektirmeyeceği anlamına geliyor.

Apple'ın Keyframer'ı gelecekte tüm kullanıcılara sunup sunmayacağı henüz net değil, ancak bu yenilikçi yapay zekâ aracının büyük ilgi göreceği kesin gibi görünüyor.